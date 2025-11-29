«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
На Черкащині уламки ворожих дронів пошкодили будинки та лінії електропередач

Сили ППО збили над Черкащиною ворожу ракету та 12 дронів.

наслідки російських обстрілів
Фото: Ігор Табурець

Через нічну російську атаку у Черкаській області внаслідок падіння уламків дронів пошкоджено житлові будинки та лінії електропередач.

Про це повідомляє очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено три житлові будинки в Черкаському районі. Крім того, ще чотири будинки, де ніхто не проживає. Також лінія електропередач", – ідеться у повідомленні.

Електропостачання вже відновлено.

За попередніми даними, в межах Черкащини силами та засобами ППО знищено російську ракету та 12 БпЛА.
