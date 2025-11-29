На Черкащині уламки ворожих дронів пошкодили будинки та лінії електропередач

Через нічну російську атаку у Черкаській області внаслідок падіння уламків дронів пошкоджено житлові будинки та лінії електропередач.
Про це повідомляє очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
"Внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено три житлові будинки в Черкаському районі. Крім того, ще чотири будинки, де ніхто не проживає. Також лінія електропередач", – ідеться у повідомленні.
Електропостачання вже відновлено.
За попередніми даними, в межах Черкащини силами та засобами ППО знищено російську ракету та 12 БпЛА.
- У ніч 29 листопада РФ запустила по Україні 632 повітряні цілі, з них 350 "шахедів", понад 20 крилатих ракет, 5 "Кинджалів" та балістика. Сили ППО знищили 577 ворожих цілей.