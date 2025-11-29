США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
ГоловнаСуспільствоВійна

Уночі сили ППО знищили 577 із 632 ворожих повітряних цілей

РФ запустила близько 350 "шахедів", 5 "Кинджалів", 23 крилатих ракет Х-101, 4 балістичні ракети "Іскандер-М". 

Уночі сили ППО знищили 577 із 632 ворожих повітряних цілей
Фото: Повітряні сили

У ніч 29 листопада РФ запустила по Україні 632 повітряні цілі, з них 350 "шахедів", понад 20 крилатих ракет, 5 "Кинджалів" та балістика. Сили ППО знищили 577 ворожих цілей.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 29 листопада (з 18:00 28 листопада) противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування.

Основний напрямок удару –Київщина.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 632 засобів повітряного нападу – 36 ракет та 596 БпЛА різних типів:

  • 596 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим (близько 350 із них – "шахеди");
  • 5 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» (район пуску: Рязанська обл. –рф);
  • 23 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К (райони пусків: Ростовська обл. – рф);
  • 4 балістичних ракет "Іскандер-М" (район пуску: Брянська, Ростовська обл. – рф).
  • 4 керованих авіаційні ракети Х-59/69 (райони пусків: Курська обл. – рф).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 577 повітряних цілей:

  • 558 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);
  • 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;
  • 12 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К;
  • 4 балістичні ракети Іскандер-М;
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Зафіксовано влучання ракет та 35 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 17 локаціях.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies