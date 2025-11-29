Уночі сили ППО знищили 577 із 632 ворожих повітряних цілей

У ніч 29 листопада РФ запустила по Україні 632 повітряні цілі, з них 350 "шахедів", понад 20 крилатих ракет, 5 "Кинджалів" та балістика. Сили ППО знищили 577 ворожих цілей.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 29 листопада (з 18:00 28 листопада) противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування.

Основний напрямок удару –Київщина.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 632 засобів повітряного нападу – 36 ракет та 596 БпЛА різних типів:

596 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим (близько 350 із них – "шахеди");

(безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим (близько 350 із них – "шахеди"); 5 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал » (район пуску: Рязанська обл. –рф);

(район пуску: Рязанська обл. –рф); 23 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К (райони пусків: Ростовська обл. – рф);

(райони пусків: Ростовська обл. – рф); 4 балістичних ракет "Іскандер-М" (район пуску: Брянська, Ростовська обл. – рф).

(район пуску: Брянська, Ростовська обл. – рф). 4 керованих авіаційні ракети Х-59/69 (райони пусків: Курська обл. – рф).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 577 повітряних цілей:

558 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);

(безпілотників інших типів); 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;

«Кинджал»; 12 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К ;

; 4 балістичні ракети Іскандер-М ;

; 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Зафіксовано влучання ракет та 35 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 17 локаціях.