Головне за ніч та ранок неділі, 30 листопада: наслідки удару по Вишгороду, понад 270 боєзіткнень, обстріл Херсона

Нічна повітряна атака, 271 бойове зіткнення, бої на Покровському, Костянтинівському та Олександрівському напрямках, ворожі обстріли.

У ніч на 30 листопада РФ завдала чергового ракетного удару по житловому та промисловому сектору Вишгорода Київської області. Унаслідок ворожої атаки загинула людина, 11 – постраждали, серед них дитина, повідомляють ДСНС України і начальник КОВА Микола Калашник.

Унаслідок російської атаки виникла пожежа і часткове руйнування у багатоповерхівці Вишгорода: полум’я охопило квартири з 1-го по 6-й поверх дев’ятиповерхового будинку. "Наразі з багатоповерхівки евакуйовано 146 чоловік. Ліквідація пожежі триває. На місці працює понад 90 рятувальників та 18 одиниць техніки", – ідеться у повідомленні.

На місці розгорнули пункт незламності та створили штаб із ліквідації наслідків ракетної атаки. Для надання підтримки залучені психологи ДСНС та представники Червоний Хрест України.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 271 боєзіткнення.

Важкими залишаються Костянтинівський, Покровський та Олександрівський напрямки.

Учора противник завдав трьох ракетних та 40 авіаційних ударів, застосував 38 ракет та скинув 110 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 3813 обстрілів, зокрема 59 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4033 дрони-камікадзе.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1160 російських окупантів і знищили 5 ворожих танків. Загальні бойові втрати особового складу противника з 24.02.22 по 30.11.25 орієнтовно склали 1172860 одиниць.

Зранку 30 листопада через російські обстріли Херсона постраждали троє людей, повідомила Херсонська ОВА.

"Упродовж години внаслідок ворожих ударів по Дніпровському району поранення дістали троє чоловіків, яким 53, 73 та 58 років", – ідеться у повідомленні. Усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.

Минулої доби російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 11 приватних будинків.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 7 – дістали поранення.

"У ніч на 30 листопада (з 19:00 29 листопада) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М із ТОТ АР Крим та 122-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське - ТОТ АР Крим, близько 75 із них – "шахеди", – повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

За попередніми даними станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 104 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичних ракет та 18 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Уночі 30 листопада на території РФ дрони атакували Слов'янський НПЗ, також у Ростовській області загорілося підприємство, повідомив телеграм-канал ASTRA.

У оперативному штабі Краснодарського краю заявили, що у місті Слов'янськ-на-Кубані внаслідок удару БпЛА по території Слов'янського нафтопереробного заводу було пошкоджено газову трубу.

У Ростовській області, за даними губернатора Юрія Слюсаря, внаслідок атаки безпілотника у місті Новошахтинськ виникла пожежа на одному з промислових підприємств. Вогонь охопив площу близько 50 кв. м, його вдалося загасити. Слюсар також заявив, що над регіоном нібито було начебто "знищено та перехоплено" 16 дронів, однак незалежних підтверджень цієї інформації немає.

