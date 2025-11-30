Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Невідомі безпілотники атакували Слов'янський НПЗ у Краснодарському краї РФ

Також у Ростовській області — пожежа на промисловому підприємстві.

Невідомі безпілотники атакували Слов'янський НПЗ у Краснодарському краї РФ
Пожежа на Саратовському НПЗ
Фото: Telegram / monitor

Уночі 30 листопада на території РФ дрони атакували Слов'янський НПЗ, також у Ростовській області загорілося підприємство.

Про це повідомив телеграм-канал ASTRA.

В оперативному штабі Краснодарського краю заявили, що у місті Слов'янськ-на-Кубані внаслідок удару БпЛА по території Слов'янського нафтопереробного заводу було пошкоджено газову трубу. 

Деталі масштабів руйнувань не уточнюють.

Паралельно у Ростовській області, за даними губернатора Юрія Слюсаря, внаслідок атаки безпілотника у місті Новошахтинськ виникла пожежа на одному з промислових підприємств. Вогонь охопив площу близько 50 кв. м, його вдалося загасити.

Слюсар також заявив, що над регіоном нібито було начебто "знищено та перехоплено" 16 дронів, однак незалежних підтверджень цієї інформації немає.

  • Сили оборони уразили Афіпський НПЗ, авіаремонтний завод та інші об’єкти російських окупантів на території РФ. 
﻿
