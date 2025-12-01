Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Про американський “мирний план” та його пункти
Про американський “мирний план” та його пункти
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни поранили 9 мешканців Херсонщини, зокрема дитину

Ворог атакував 32 населені пункти області. 

Росіяни поранили 9 мешканців Херсонщини, зокрема дитину
Ілюстративне фото
Фото: t.me/olexandrprokudin

На Херсонщині через російську агресію 9 людей дістали поранення, зокрема дитина. Ворог атакував 32 населені пункти області. 

Про це розповів начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Придніпровське, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Дніпровське, Кізомис, Велетенське, Янтарне, Надіївка, Микільське, Іванівка, Понятівка, Новотягинка, Токарівка, Лиманець, Берислав, Новоолександрівка, Золота Балка, Нова Кам'янка, Нововоронцовка, Костирка, Одрадокам'янка, Новомиколаївка, Осокорівка,  Крупиця, Червоний Маяк, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 12 багатоповерхівок та 20 приватних будинків. 

Також окупанти понівечили стільникову вежу, господарське приміщення, газопровід, тролейбус,  приватні гараж та автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону  евакуювали 12 людей. Для організації евакуації варто звертатися до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies