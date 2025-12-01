Росіяни поранили 9 мешканців Херсонщини, зокрема дитину

На Херсонщині через російську агресію 9 людей дістали поранення, зокрема дитина. Ворог атакував 32 населені пункти області.

Про це розповів начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Придніпровське, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Дніпровське, Кізомис, Велетенське, Янтарне, Надіївка, Микільське, Іванівка, Понятівка, Новотягинка, Токарівка, Лиманець, Берислав, Новоолександрівка, Золота Балка, Нова Кам'янка, Нововоронцовка, Костирка, Одрадокам'янка, Новомиколаївка, Осокорівка, Крупиця, Червоний Маяк, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 12 багатоповерхівок та 20 приватних будинків.

Також окупанти понівечили стільникову вежу, господарське приміщення, газопровід, тролейбус, приватні гараж та автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 12 людей. Для організації евакуації варто звертатися до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951.