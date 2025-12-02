Від червня з прифронтових регіонів України евакуювали понад 133 тисячі осіб

З 1 червня з прифронтових територій України евакуювали 133 421 людину.

Про це розповів заступник міністра розвитку громад та територій Олексій Рябикін, передає Укрінформ.

"Що стосується кількості евакуйованих, саме з 1 червня поточного року, коли збільшилася динаміка. З Донецької області було евакуйовано майже 90 тис. людей. З них маломобільних – 636, дітей – більш ніж 10 тис. У Запорізькій області – 2,4 тис. людей (110 маломобільних, 250 дітей). Дніпропетровська – майже 27 тис., там майже тисяча маломобільних, майже 5 тис. дітей, Сумська – 4300 (більш ніж 700 – маломобільні, близько 400 – діти), Харківська – майже 7000 (майже 2000 маломобільних, 500 дітей), Херсонська – 3,7 тис., з них 240 осіб – маломобільні, 350 дітей. Всього 133 421 людина, це наразі", – зазначив Рябикін.

Він запевнив, що міністерство щодоби відстежує динаміку щодо евакуйованого населення, аби не допустити навантаження на транзитні центри.

Зараз в Україні розгорнуто 20 транзитних центрів для евакуйованих. Основні – у Лозовій Харківської області, Павлограді Дніпропетровської області, також відкрито додатковий центр у Запорізькій області.

Олексій Рябикін додав, що фіксується збільшення динаміки по Запорізькому і Дніпропетровському напрямках, водночас динаміка щодо евакуації населення по Донецькому та Харківському напрямку залишається стабільною.