ГоловнаСуспільствоПодії

У Києві поліція заблокувала 500 тисяч гривень, які шахраї намагалися викрасти у літньої жінки

Зловмисники назвалися співробітниками служби безпеки банку, та переконували її у нібито загрозі втратити кошти. 

У Києві поліція заблокувала 500 тисяч гривень, які шахраї намагалися викрасти у літньої жінки
Фото: Нацполіція

У Києві правоохоронці завадили шахраям викрасти півмільйона гривень у жінки похилого віку, які вони намагалися перерахувати на свій рахунок.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції. 

Днями зловмисники зателефонували жінці, представляючись співробітниками служби безпеки банку, та переконували її у нібито загрозі втратити кошти. 

"Під приводом «вирішення проблеми» вони схилили потерпілу надати конфіденційні дані та встановити застосунок для віддаленого доступу до гаджету жертви. У такий спосіб шахраї отримали доступ до її банківських акаунтів та ініціювали переказ грошей на підконтрольний рахунок", - йдеться в повідомленні.

Жінка негайно звернулася до поліції. Завдяки системі Antifraud кіберполіцейським вдалося заблокувати подальші транзакції та запобігти втраті 500 тисяч гривень.

Наразі поліцейські працюють над встановленням усіх учасників злочинної діяльності, а також перевіряють можливу причетність фігурантів до інших аналогічних епізодів.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. 

Кіберполіція закликає громадян бути обачними під час телефонних дзвінків від нібито банківських працівників. 

Раніше повідомлялося, що в Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
﻿
