У Костянтинівці на Донеччині росіяни поранили цивільного

Унаслідок російської атаки FPV-дроном 3 грудня у Костянтинівці на Донеччині постраждала людина

Про це повідомляє начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

"Внаслідок атаки поранення отримала цивільна особа, яка пересувалася вулицями міста під час обстрілу. За попередніми даними руйнувань інфраструктури чи пошкоджень майна не зафіксували. Правоохоронні органи документують чергові воєнні злочини російської армії проти мирного населення", — написав Горбунов.