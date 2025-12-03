За минулу добу російська армія вбила двох мешканців Донеччини

У Костянтинівці, Лимані, Водянському і Олексієво-Дружківці поранені люди.

За минулу добу російська армія вбила і поранила цивільних мешканців Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За вівторок, 2 грудня росіяни вбили двох жителів Донеччини: у Слов'янську та Костянтинівці.

Ще п’ятеро людей в області за добу дістали поранення: у Костянтинівці, Лимані, Водянському і Олексієво-Дружківці.

З початку вторгнення РФ загальна кількість жертв росіян на Донеччині становить 3749 осіб, поранення отримали 8513 людей. Цифри подані без урахування Маріуполя та Волновахи.