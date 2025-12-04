Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
​Втрати армії РФ за добу склали 1 140 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення російькі війська втратили близько 1 177 370 осіб.

​Втрати армії РФ за добу склали 1 140 солдатів
Військовослужбовець ЗСУ, ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1 140 окупантів, по 3 російські танки та бойові броньовані машини, 29 артилерійських систем, та РЗСВ.

Про це повідомив Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.12.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 177 370 (+1 140) осіб 
  • танків – 11 396 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 23 685 (+3) од.
  • артилерійських систем – 34 809 (+29) од.
  • РСЗВ – 1 556 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 253 (+0) од.
  • літаків – 430 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 86 476 (+245) од.
  • крилаті ракети – 4 024 (+0) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 68 813 (+125) од.
  • спеціальна техніка – 4 012 (+0) од.

Втрати армії РФ
Фото: Генштаб
Втрати армії РФ

Дані уточнюються.
