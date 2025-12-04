​Втрати армії РФ за добу склали 1 140 солдатів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1 140 окупантів, по 3 російські танки та бойові броньовані машини, 29 артилерійських систем, та РЗСВ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.12.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 177 370 (+1 140) осіб
- танків – 11 396 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 23 685 (+3) од.
- артилерійських систем – 34 809 (+29) од.
- РСЗВ – 1 556 (+1) од.
- засоби ППО – 1 253 (+0) од.
- літаків – 430 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 86 476 (+245) од.
- крилаті ракети – 4 024 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 68 813 (+125) од.
- спеціальна техніка – 4 012 (+0) од.
Дані уточнюються.