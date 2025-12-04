​Втрати армії РФ за добу склали 1 140 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.12.25 орієнтовно склали:

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1 140 окупантів, по 3 російські танки та бойові броньовані машини, 29 артилерійських систем, та РЗСВ.

Від початку повномасштабного вторгнення російькі війська втратили близько 1 177 370 осіб.

