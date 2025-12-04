Генасамблея ООН підтримала заклик до Росії повернути Україні викрадених дітей

За резолюцію проголосувала 91 країна, проти – 12.

Генеральна асамблея ООН підтримала резолюцію із закликом до РФ повернути до України викрадених дітей.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.

Голосування за резолюцію відбулось на надзвичайній сесії Генасамблеї ООН.

Документ підтримала 91 країна, утримались 57. Проти проголосували 12 держав.

“Дякую вам за підтримку! І що за ганебна дюжина!”, - відреагував на голосування Сергій Кислиця.

Фото: Сергій Кислиця Голосування за резолюцію із закликом до Росії повернути Україні викрадених дітей

Проти резолюції виступили Білорусь, Буркіна-Фасо, Бурунді, Куба, Демократична республіка Конго, Іран, Малі, Нікараґуа, Еритрея, Ніґер, Росія та Судан.