Політика

Генасамблея ООН підтримала заклик до Росії повернути Україні викрадених дітей

За резолюцію проголосувала 91 країна, проти – 12.

Генасамблея ООН, архівне фото
Фото: EPA/UPG

Генеральна асамблея ООН підтримала резолюцію із закликом до РФ повернути до України викрадених дітей. 

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця. 

Голосування за резолюцію відбулось на надзвичайній сесії Генасамблеї ООН.

Документ підтримала 91 країна, утримались 57. Проти проголосували 12 держав.

“Дякую вам за підтримку! І що за ганебна дюжина!”, - відреагував на голосування Сергій Кислиця.

Фото: Сергій Кислиця
Проти резолюції виступили Білорусь, Буркіна-Фасо, Бурунді, Куба, Демократична республіка Конго, Іран, Малі, Нікараґуа, Еритрея, Ніґер, Росія та Судан.
