Ліндсі Грем погрожує визнати Росію державою-спонсором тероризму, якщо та не поверне українських дітей

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем нагадав, що росіяни під час війни проти України викрали понад 19 тис. українських дітей.

“Як я вже казав з початку цього року, я маю намір просувати законодавство, яке визнає Росію державою-спонсором тероризму згідно із законодавством США, якщо вона не поверне дітей”, - написав Грем.

Він наголосив, що це зробить ведення бізнесу з путінською Росією радіоактивним для інших країн та підприємств.

Також Грем підкреслив, що викрадення дітей з їхньої рідної країни – це “мерзенний та варварський вчинок”.