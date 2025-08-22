На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
​Росіяни атакували три райони Дніпропетровщини

На щастя, минулося без постраждалих.

​Росіяни атакували три райони Дніпропетровщини
Наслідки російського удару по Синельниківському району Дніпропетровщини
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні, 22 серпня, російська окупаційна армія атакувала три райони Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“По Нікопольщині протягом дня агресор бив FPV-дронами та артилерією. Поцілив по Нікополю, Марганецькій, Покровській і Мирівській громадах”, - написав начальник ОВА. 

Він зазначив, що через нічний обстріл з РСЗВ “Град” у Марганці пошкоджені понад 20 приватних і 6 багатоквартирних будинків, 5 господарських споруд, одна – знищена. Також понівечені дитячий центр творчості, 2 авто і гараж. 

Внаслідок атаки КАБами на Покровську громаду Синельниківщини, окрім гімназії, побиті дитсадок, будинок культури, магазини, 2 приватні будинки, гараж, будівля, що не експлуатувалася, авто та лінія електропередач.

Крім того, вдень та надвечір російська армія атакувала Синельниківський район - застосувала безпілотники по Межівській і Шахтарській громадах. Внаслідок цього горіла приватна оселя, пошкоджені 4 автівки.

По Зеленодольській громаді Криворізького району окупанти вдарили дроном, внаслідок чого був понівечений приватний будинок. 
