​Росіяни атакували три райони Дніпропетровщини

На щастя, минулося без постраждалих.

Сьогодні, 22 серпня, російська окупаційна армія атакувала три райони Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“По Нікопольщині протягом дня агресор бив FPV-дронами та артилерією. Поцілив по Нікополю, Марганецькій, Покровській і Мирівській громадах”, - написав начальник ОВА.

Він зазначив, що через нічний обстріл з РСЗВ “Град” у Марганці пошкоджені понад 20 приватних і 6 багатоквартирних будинків, 5 господарських споруд, одна – знищена. Також понівечені дитячий центр творчості, 2 авто і гараж.

Внаслідок атаки КАБами на Покровську громаду Синельниківщини, окрім гімназії, побиті дитсадок, будинок культури, магазини, 2 приватні будинки, гараж, будівля, що не експлуатувалася, авто та лінія електропередач.

Крім того, вдень та надвечір російська армія атакувала Синельниківський район - застосувала безпілотники по Межівській і Шахтарській громадах. Внаслідок цього горіла приватна оселя, пошкоджені 4 автівки.

По Зеленодольській громаді Криворізького району окупанти вдарили дроном, внаслідок чого був понівечений приватний будинок.