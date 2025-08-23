На Дніпропетровщині сьогодні внаслідок російських обстрілів є загиблий та поранені

На Дніпропетровщині сьогодні, 23 серпня, внаслідок російських обстрілів є загиблий та поранені.

Про це повідомив глава обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

На Синельниківщині сьогодні – 9 постраждалих від ворожого терору. Одна людина загинула.

Загалом в районі, враховуючи уточнення щодо ранкових ударів та інформацію за день, понівечені 7 приватних будинків і мікроавтобус. Виникли пожежі – вогонь загасили. Це наслідки атак безпілотниками та КАБами.

Потерпала й Нікопольщина. Противник поцілив по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській громадах. Застосовував FPV-дрони та артилерію. Зачепило газогін та лінію електропередач. Люди неушкоджені.