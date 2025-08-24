На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Цієї ночі українські сили вдарили по Сизранському нафтопереробному заводу у РФ

У районі розташування об’єкта зафіксовано влучання та детонації, наслідки уточнюють.

Цієї ночі українські сили вдарили по Сизранському нафтопереробному заводу у РФ
Сизранський нафтопереробний завод у РФ
Фото: Вікіпедія

У ніч на 24 серпня українські сили вдарили по Сизранському нафтопереробному заводу у Самарській області РФ, повідомили у ГУР Міноборони.

“У ніч на 24 серпня 2025 року підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України і Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали вогневого ураження по об'єкту паливно-енергетичної інфраструктури противника — Сизранському нафтопереробному заводу (Самарська область рф)”, ‒ йдеться у пресрелізі.

Сизранський НПЗ має проєктну потужність до 8,5 млн тонн нафти на рік, що становить близько 3,08 % загального обсягу нафтопереробки у країні-агресорі

Підприємство спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, авіаційного гасу та інших нафтопродуктів, які постачаються окупаційним військам.

У районі розташування об’єкта зафіксовано влучання та детонації. Результати завданого ураження уточнюються.

  • Раніше повідомлялося, що за атакою на потужності порту "Усть-Луга" в Ленінградській області стоять СБУ і Сили спеціальних операцій. Співрозмовники розповіли, що для атаки використали далекобійні дрони.
﻿
