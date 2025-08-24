Джерела: удару по нафтовому терміналу в Росії завдали СБУ і ССО

За атакою на потужності порту "Усть-Луга" в Ленінградській області стоять СБУ і Сили спеціальних операцій, повідомили джерела LB. Співрозмовники розповіли, що для атаки використали далекобійні дрони.

За попередньою інформацією, українські дрони влучили в газопереробний комплекс компанії "Новатек" – найбільшого в Росії виробника скрапленого газу. За даними OSINT-аналітиків, удар припав саме в установку кріогенного фракціонування газового конденсату/газу.

Це вже друга успішна атака безпілотників СБУ на "Усть-Луга" у цьому році. Перша була на початку січня.

"Через цей термінал росія торгує нафтою й газом за допомогою «тіньового флоту». Дронові санкції від СБУ знижують надходження валюти, яка потрібна росії для ведення" – повідомило поінформоване джерело в СБУ.