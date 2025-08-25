На Київщині семирічний хлопчик застрелив шестирічну сусідку із батькової рушниці

У Бориспільському районі Київщини семирічний хлопчик застрелив шестирічну сусідку із батькової рушниці.

Про це повідомили у обласній поліції.

Там розповіли, що 23 серпня близько 16:00 до поліції звернувся заявник із повідомленням про те, що в будинку знайшли 6-річну дівчинку без свідомості з пораненням руки.

Правоохоронці попередньо встановили, що 7-річний хлопчик разом із дівчинкою-сусідкою грався у будинку, де проживає. Дитина взяла до рук мисливську рушницю, що належить батьку, та вистрелила у бік дівчинки. Від отриманих травм вона померла.

Батька хлопчика правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Фото: Поліція Київщини Затримали батька хлопчика

"Слідчі Бориспільського районного управління поліції Київщини за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Відносно батька хлопчика розпочали кримінальне провадження за фактами злісного невиконання обовʼязків по догляду за дитиною та недбалого зберігання вогнепальної зброї (ст. 166, ст. 264 Кримінального кодексу України)", – зазначили правоохоронці.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин події.