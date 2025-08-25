Внаслідок атаки російського дрона постраждав 77-річний чоловік на Сумщині

Чоловік раніше евакуювався до Сум, однак повернувся для збору врожаю.

Російська окупаційна армія атакувала мирного мешканця у Сумській області.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

“Внаслідок атаки російського дрона постраждав 77-річний чоловік у селі Миколаївської сільської громади”, - йдеться у повідомленні.

Григоров розповів, що чоловік раніше евакуювався до Сум, але тепер повернувся додому, щоб зібрати врожай.

Пораненого чоловіка госпіталізували до лікарні, попередньо його стан не важкий, медики надають допомогу.

Начальник ОВА закликав жителів Сумщини не повертатися у прикордонні громади, які постійно атакує ворог.