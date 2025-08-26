Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
На Рівненщині розслідують смерть військовозобов’язаного у приміщенні РТЦК та СП

Причиною смерті стала мозкова кома та правобічний нетравматичний субдуральний крововилив.

Ілюстративне фото
Фото: відкриті джерела

На Рівненщині розслідують смерть 33-річного військовозобов’язаного у приміщенні Сарненського РТЦК та СП.

Про це повідомили у телеграмі Спецпрокуратури західного регіону. 

"За фактом смерті 33-річного військовозобов’язаного в приміщенні Сарненського РТЦК та СП Рівненської області зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство із приміткою «природна смерть»)", – зазначили там. 

Відповідно до висновків медиків, причиною смерті стала мозкова кома та правобічний нетравматичний субдуральний крововилив. Для встановлення остаточної причини призначено судово-медичну експертизу.

Наразі здійснюють першочергові слідчі дії: опитують свідків та працівників територіального центру комплектування і соціальної підтримки, проводять необхідні експертизи. Окремо перевіряють можливу причетність посадових осіб ТЦК до отриманих чоловіком травм.

У прокуратурі зазначили, що наразі вживаються всі заходи для повного, всебічного й об’єктивного з’ясування обставин інциденту.
Теми: , ,
﻿
