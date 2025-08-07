«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
ГоловнаЕкономікаДержава

Шмигаль: з 1 вересня усі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери

Також вони будуть зобов'язані здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток.

Шмигаль: з 1 вересня усі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери
Ілюстративне фото
Фото: відкриті джерела

З 1 вересня усі працівники ТЦК та СП будуть зобовʼязані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток. 

Про це у телеграмі написав міністр оборони Денис Шмигаль.

За його словами, у разі порушення правил фіксації буде передбачена дисциплінарна відповідальність.

"Цей крок дозволить забезпечити прозорість та законність діяльності груп оповіщень ТЦК, а також захистити права обох сторін", зазначив очільник міноборони. 

Міністр зауважив, що наразі забезпеченість засобами фіксації складає близько 85%, і працюють над закупівлею  додаткових засобів.
Теми:
﻿
