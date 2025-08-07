Шмигаль: з 1 вересня усі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери

З 1 вересня усі працівники ТЦК та СП будуть зобовʼязані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток.
Про це у телеграмі написав міністр оборони Денис Шмигаль.
За його словами, у разі порушення правил фіксації буде передбачена дисциплінарна відповідальність.
"Цей крок дозволить забезпечити прозорість та законність діяльності груп оповіщень ТЦК, а також захистити права обох сторін", зазначив очільник міноборони.
Міністр зауважив, що наразі забезпеченість засобами фіксації складає близько 85%, і працюють над закупівлею додаткових засобів.
- Нещодавно на Миколаївщині невідомі напали на військовослужбовців Територіального центру комплектування та представника Нацполіції під час проведення заходів оповіщення.
- 1 серпня інцидент стався на Вінниччині. Там група цивільних теж напала на військових ТЦК.
- А у Черкасах затримали чоловіка, який погрожував військовим ТЦК гранатою.
