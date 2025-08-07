Шмигаль: з 1 вересня усі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери

Також вони будуть зобов'язані здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток.

З 1 вересня усі працівники ТЦК та СП будуть зобовʼязані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток.

Про це у телеграмі написав міністр оборони Денис Шмигаль.

За його словами, у разі порушення правил фіксації буде передбачена дисциплінарна відповідальність.

"Цей крок дозволить забезпечити прозорість та законність діяльності груп оповіщень ТЦК, а також захистити права обох сторін", зазначив очільник міноборони.

Міністр зауважив, що наразі забезпеченість засобами фіксації складає близько 85%, і працюють над закупівлею додаткових засобів.