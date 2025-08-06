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Уряд оновив правила підтримки тваринництва для фермерів

Фермери зможуть отримати компенсацію до 80% вартості племінних тварин і до 25% витрат на будівництво або реконструкцію ферм.

Уряд оновив правила підтримки тваринництва для фермерів
Ілюстративне фото
Фото: pixabay

Сьогодні, 6 серпня, уряд оновив правила підтримки тваринництва. Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Згідно з рішенням уряду, фермери зможуть отримати компенсацію до 80% вартості племінних тварин і до 25% витрат на будівництво або реконструкцію ферм, доїльних залів чи переробних цехів.

«Ця програма дасть аграріям інструменти для розвитку. Щоб фермери могли зменшити власні витрати, модернізувати виробництво, збільшити поголів’я і створювати робочі місця в громадах», - зазначила глава уряду.
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