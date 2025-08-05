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НАЗК виявило сотні випадків заниження вартості авто в деклараціях

Наприклад, були купівлі Mercedes за 149 тис. грн і Toyota за 10 тис. грн.

НАЗК виявило сотні випадків заниження вартості авто в деклараціях
НАЗК
Фото: Цензор

Національне агентство з питань запобігання корупції зафіксувало сотні випадків, коли декларанти або члени їхніх родин вказували вартість транспортних засобів значно нижчою за ринкову. 

Про це йдеться на сайті агентства.

НАЗК аналізує декларації, подані за 2022–2024 роки, і перевіряє, зокрема, придбання активів за підозріло заниженими цінами. Переважно йдеться про купівлю автомобілів.

За даними публічної частини Реєстру декларацій:

  • у 2022 році було задекларовано 63 авто 2022 року випуску вартістю менше 400 тис. грн;
  • у 2023 році — 150 авто 2022–2023 років випуску за аналогічною заниженою вартістю;
  • у 2024 році — 336 авто 2022–2024 років випуску, вказаних за ціною менше 400 тис. грн.

Під час повної перевірки декларацій НАЗК виявило численні випадки, коли задекларована ціна на авто не відповідала ринковій. Здебільшого декларанти пояснюють низьку ціну технічним станом транспортного засобу (наприклад, авто після ДТП або придбане на аукціоні) чи родинними зв’язками з продавцем.

Проте в багатьох випадках заниження вартості, наголосили в Агентстві, може свідчити про:

  • прихований подарунок або неправомірну вигоду;
  • ухилення від податків;
  • наявність необґрунтованих активів — тобто витрат, не підтверджених доходами.

До прикладу, депутатка Обухівської міської ради задекларувала купівлю членом її сім’ї Mercedes-Benz S 560 (2018) за 149 тис. грн і Toyota Camry (2017) за 10 тис. грн. Ринкова вартість цих авто — понад 2,9 млн грн і 717 тис. грн відповідно. Доходи родини не дозволяли здійснити такі покупки, тож матеріали передали до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Секретар районного суду на Одещині задекларувала авто BMW Х3 (2017) та Mercedes-Benz Sprinter (2005) без зазначення вартості. За договорами — вони коштували 50 тис. грн і 10 тис. грн, тоді як ринкова ціна — 987 тис. грн і 326 тис. грн. Наразі за цим фактом триває розслідування Нацполіції.
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