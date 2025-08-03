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Кривонос розповів про "план Б" на випадок нових спроб ліквідації незалежності НАБУ

"План Б – це посилювати нашу ефективність і збільшувати кількість гучних викриттів".

Кривонос розповів про "план Б" на випадок нових спроб ліквідації незалежності НАБУ
Семен Кривонос
Фото: Олександр Ратушняк

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос заявив, що бюро буде збільшувати кількість гучних викриттів, адже посилення ефективності роботи допоможе заручитися довірою суспільства.

Про це він розповів в інтерв'ю ВВС Україна, відповідаючи на питання щодо "плану Б" на випадок появи нових спроб ліквідації повноважень НАБУ і САП. 

"План Б – це посилювати нашу ефективність і збільшувати кількість гучних викриттів. Тоді суспільство буде більше нам довіряти. І захистить нас в будь-якій спробі знищити нашу незалежність. Я сподіваюся, що ми довіру суспільства завоюємо і виправдаємо його запит на справедливість. Нам дуже багато треба працювати. Я багато що зрозумів і почув під час цих подій. Нам є кого викривати і що викривати в сенсі корупції", - сказав Кривонос.

Він також не виключив ймовірність нових спроб тиску на антикорупційні органи.

"Я абсолютно переконаний, що спроби можуть продовжуватися. Тиск завжди буде, тому що НАБУ – це той орган, який поряд із САП розслідує топкорупцію. І тиск може бути і з боку влади, і олігархічних груп. Ми готові до цього. Брудна кампанія й замовні матеріали не припиняються - вони далі публікуються на анонімних телеграм-каналах", - додав Кривонос.
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