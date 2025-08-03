Кривонос розповів про "план Б" на випадок нових спроб ліквідації незалежності НАБУ

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос заявив, що бюро буде збільшувати кількість гучних викриттів, адже посилення ефективності роботи допоможе заручитися довірою суспільства.

Про це він розповів в інтерв'ю ВВС Україна, відповідаючи на питання щодо "плану Б" на випадок появи нових спроб ліквідації повноважень НАБУ і САП.

"План Б – це посилювати нашу ефективність і збільшувати кількість гучних викриттів. Тоді суспільство буде більше нам довіряти. І захистить нас в будь-якій спробі знищити нашу незалежність. Я сподіваюся, що ми довіру суспільства завоюємо і виправдаємо його запит на справедливість. Нам дуже багато треба працювати. Я багато що зрозумів і почув під час цих подій. Нам є кого викривати і що викривати в сенсі корупції", - сказав Кривонос.

Він також не виключив ймовірність нових спроб тиску на антикорупційні органи.

"Я абсолютно переконаний, що спроби можуть продовжуватися. Тиск завжди буде, тому що НАБУ – це той орган, який поряд із САП розслідує топкорупцію. І тиск може бути і з боку влади, і олігархічних груп. Ми готові до цього. Брудна кампанія й замовні матеріали не припиняються - вони далі публікуються на анонімних телеграм-каналах", - додав Кривонос.