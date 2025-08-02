Україна планує отримати до кінця року всі 12,5 млрд євро у межах Ukraine Facility, ‒ Соболев

Зменшення четвертого траншу з 4,5 млрд до 3,05 млрд євро пов'язане з невиконанням Україною запланованих індикаторів у першому кварталі.

Україна розраховує отримати до кінця року всі заплановані 12,5 млрд євро за ініціативою ЄС Ukraine Facility.

Про це повідомив журналістам міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев, передає кореспондент LB.ua.

Зменшення четвертого траншу з 4,5 млрд до 3,05 млрд євро пов'язане з невиконанням Україною запланованих індикаторів у першому кварталі, а не з останніми подіями щодо НАБУ і САП.

За словами Соболева, коли ухвалювався план України в рамках ініціативи ЄС Ukraine Facility у 2023 році “ми домовлялися про його перегляд у цей період. Ці зміни до плану пропрацьовувалися з травня. Це технічний процес, який відбувався три місяці. Події в Раді (навколо НАБУ і САП, - ред.) цього не стосувалися. Ці зміни планувалися ще до зміни уряду”.

У першому кварталі Україна обіцяла Європейському Союзу виконати 16 індикаторів, а виконала 13. Всі вони стосуються ухвалення законів Верховної Радою.

Зокрема, мова йде про закон щодо територіальної організації виконавчої влади (так звана реформа децентралізації); закон про реформу Агентства з розшуку та управління активами (АРМА); процедуру відбору суддів до Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

Закон про реформу АРМА ВР ухвалила 18 червня, президент Володимир Зеленський його підписав 27 липня. Закон про децентралізацію буде незабаром ухвалений, сподівається міністр економіки.

Щодо призначення суддів ВАКС Соболев сказав, що була ухвалена заскладна процедура відбору суддів ‒ і з необхідних 25 суддів, за результатами конкурсу змогли призначити лише двох. За його словами, зараз у парламенті є законопроєкт про спрощення цієї процедури.

Соболев висловив сподівання, що депутати ухвалять на серпневій сесії інші закони, які стосуються виконання Україною індикаторів за планом 1 і 2 кварталів 2025 року, і у “вересні у нас залишиться один прострочений індикатор ‒ призначення суддів ВАКС”.

Міністр економіки розраховує, що гроші за прострочені індикатори в сумі 1,1 млрд євро Україна отримає наприкінці вересня- на початку жовтня.

“Ми плануємо отримати всі 12,5 млрд євро за цей рік”, ‒ сказав Соболев.

Нагадаємо, наступний, четвертий у 2025 році транш фінансової допомоги Україні в межах механізму Ukraine Facility буде надано у зменшеному ‒ 3,05 мільярда євро замість 4,5 мільярда, оскільки Україна не виконала 3 з 16 реформ, обіцяних Європейському Союзу.

Як заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, Україна подала запит на четвертий транш ще 6 червня, але одразу вказала, що претендує лише на часткову виплату ‒ 3 мільярди євро замість повних 4,5 мільярда. Після цього Єврокомісія оцінила запит і 30 червня передала відповідну пропозицію на розгляд Ради ЄС.

Мерсьє пояснив, що четвертий транш є найбільшим за обсягом та кількістю реформ, які мали бути реалізовані: для його повної виплати потрібно було виконати 16 індикаторів. Україна повідомила про виконання 13 із них, а ще 3 ‒ перебувають у процесі реалізації.

Комісія визнала 13 реформ виконаними та запропонувала Раді ЄС затвердити виплату 3,05 мільярда євро як четвертий транш у межах Ukraine Facility.

Якщо реформа не завершена вчасно, відповідна частина траншу заморожується на строк до 12 місяців ‒ протягом цього часу країна може виконати вимоги і отримати відкладену суму.