Словенія стає першим членом ЄС, який заборонив торгівлю зброєю з Ізраїлем

Словенія заборонила імпорт, експорт та транзит зброї до Ізраїлю та з нього, пише Bloomberg.
Любляна стала першою державою-членом Європейського Союзу, яка зробила це, намагаючись чинити тиск на ізраїльський уряд щодо війни у Смузі Гази.
Палестинці “гинуть, бо їм систематично відмовляють у гуманітарній допомозі”, заявив прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб. Він оголосив про цей крок пізно в четвер, стверджуючи, що дії Ізраїлю є серйозними порушеннями міжнародного права.
Це не перший випадок, коли альпійська країна з населенням 2,1 мільйона вживає заходів проти Ізраїлю раніше за інших членів блоку, прагнучи змусити прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу припинити воєнні дії на Близькому Сході.
“Обов’язок кожної відповідальної держави – вжити заходів, навіть якщо це означає зробити крок раніше за інших”, – сказав Голоб, який неодноразово закликав до конкретних заходів проти Ізраїлю на рівні ЄС. Ці зусилля зазнали невдачі через “внутрішні розбіжності та роз’єднаність” з цього питання в Брюсселі, сказав він.
- Минулого місяця Любляна стала першим членом ЄС, який оголосив двох ізраїльських політиків – міністра національної безпеки Ітамара Бен Гвіра та міністра фінансів Бецалеля Смотрича – персонами нон ґрата. Пізніше цей крок зробили Нідерланди.
- Словенія визнала Палестину незалежною державою у 2024 році, слідом за Іспанією, Ірландією та Норвегією. Наприкінці липня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що зробить те саме, що викликало негативну реакцію з боку Ізраїлю та чиновників уряду президента США Дональда Трампа.