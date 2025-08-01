У Нью-Йорку запровадили надзвичайний стан через шторм

Очікують, що злива затопить метро та деякі вулиці.

У деяких регіонах східного узбережжя США через прогнозований шторм було запроваджено режим надзвичайного стану. Очікуються опади інтенсивністю до 10 сантиметрів на годину.

Як пише The Guardian, до наслідків потужної зливи закликали готуватися жителів Нью-Йорка та Нью-Джерсі. У місті попередили про ймовірність затоплення деяких вулиць, підвальних приміщень та метрополітену.

До кінця четверга та упродовж п'ятниці рекомендовано скасувати заплановані поїздки містом. Роботодавців попросили раніше відпустити своїх співробітників додому. Аеропорти довкола Нью-Йорка вже почали скасовувати та переносити рейси.

Два тижні тому північно-східна частина Америки вже потерпала від злив: у Нью-Джерсі тоді зафіксували дві смерті внаслідок стихії.