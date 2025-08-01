Проти тренду: Естонія заявила, що не буде визнавати Палестину

На тлі все більшої кількості західних країн, які анонсували рішення про офіційне визнання суверенітету Палестини, про свою позицію розповіли в Естонії.

Як пише "Європейська правда", прем'єр-міністр балтійської держави Крістен Міхал повідомив, що не збирається визнавати Палестину під час відкриття нової сесії Генеральної Асамблеї ООН у вересні.

За словами урядовця, Естонія підтримує шлях до миру на Близькому Сході за сценарієм "двох держав", але "не бачить тієї другої держави, яку можна було б визнати".

При цьому офіційний Таллінн разом з іншими європейськими столицями "роблять усе можливе, щоб якомога швидше вирішити критичну гуманітарну ситуацію в Газі".