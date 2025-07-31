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Рубіо: Трамп готує рішення щодо Росії після безрезультатних переговорів

"Президент чекав вже більше шести місяців і доклав найкращих зусиль", - наголосив держсекретар.

Рубіо: Трамп готує рішення щодо Росії після безрезультатних переговорів
державний секретар США Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

США на початку тижня провели розмову з представниками російського керівництва щодо припинення війни в Україні, однак прогресу не досягли. 

Про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо в ефірі Fox Radio, передає «Інтерфакс-Україна».

«Президент чекав вже більше шести місяців і доклав найкращих зусиль. Ми продовжуємо взаємодіяти з російською стороною — вже цього тижня, у понеділок або вівторок. У нас також була ціла розмова з ними — не з Путіним, а з деякими з провідних людей Путіна… і ми не бачили жодного прогресу в цьому», — заявив Рубіо.

Він зазначив, що Трамп найближчими днями ухвалить рішення щодо подальших дій проти Росії. За словами держсекретаря, американська сторона сподівається уникнути нових санкцій, але готова до їхнього застосування.

«Санкції щодо вторинних продажів нафти, секторальні банківські санкції — усе це потужні інструменти. Ми сподіваємося уникнути цього і з’ясувати, як можна зупинити бійку. Але поки що не було… щирого інтересу з російської сторони до досягнення цієї мети», — сказав Рубіо.

  • Днями президент США встановив новий дедлайн для РФ, щоб припинити війну в Україні – ідеться про 10 днів від моменту тієї заяви.
  • Згодом стало відомо, що лідер Штатів хоче, щоб угода про припинення війни в Україні була укладена до 8 серпня.
  • Російська сторона на ультмитум Трампа відреагувала традиційно. Ексочільник Кремля Медведєв посперечався у соцмережі Х із сенатором Ліндсі Гремом. Росіянин назвав новий ультиматум голови Білого дому “погрозою” та “кроком до війни”. У своєму пості він звернувся до Грема словом у множині "дідулі", ймовірно, також маючи на увазі Трампа.
  • Тоді Трамп порадив Медведєву "стежити за словами".
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