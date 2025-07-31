Хунта М'янми скасувала надзвичайний стан, готуючись до грудневих виборів

Військовий уряд країни заявив, що прийняв новий закон, який передбачає тюремне ув'язнення до 10 років за висловлювання чи протести, спрямовані на “знищення частини виборчого процесу”.

Хунта М'янми скасувала надзвичайний стан у країні, який тривав з лютого 2021 року. Військові активізували підготовку до грудневих виборів, які критикували міжнародні спостерігачі та бойкотували опозиційні групи.

Про це повідомляє France24.

“Надзвичайний стан сьогодні скасовується для того, щоб країна могла провести вибори на шляху до багатопартійної демократії”, – заявив речник хунти Зав Мін Тун у голосовому повідомленні, поширеному серед журналістів.

“Вибори відбудуться протягом шести місяців”, ‒ додав він.

Військові оголосили надзвичайний стан у лютому 2021 року, скинувши цивільний уряд ікони демократії Аун Сан Су Чжі, що розпалило багатосторонню громадянську війну, яка забрала тисячі життів. Це надало військовому головнокомандувачу Мін Аун Хлайнгу верховну владу над законодавчою, виконавчою та судовою гілками влади у країні, але нещодавно він рекламував вибори як відхід від конфлікту.

Військова хунта оголосила про створення комісії з 11 членів на чолі з Мін Аун Хлайнгом для проведення виборів, повідомили державні ЗМІ. Мін Аун Хлайн продовжуватиме фактично керувати країною як тимчасовий президент, який контролюватиме голосування.

Опозиційні групи, включно з колишніми законодавцями, усунутими під час перевороту, пообіцяли ігнорувати вибори, які експерт ООН минулого місяця назвав “шахрайством”, спрямованим на легітимізацію подальшого правління військових. Аналітики прогнозують, що Мін Аун Хлаїнг збереже посаду президента або командувача збройних сил після виборів і консолідує владу на цій посаді, тим самим продовживши свій термін перебування на посаді фактичного правителя.Хунта ще не оголосила точну дату виборів, але політичні партії реєструються, а навчальні сесії з використання електронних машин для голосування вже відбулися.

Хунта схвалила закон про покарання за втручання у вибори

Вчора військовий уряд заявив, що прийняв новий закон, який передбачає тюремне ув'язнення до 10 років за висловлювання чи протести, спрямовані на “знищення частини виборчого процесу”.

Згідно з новим законом, будь-хто, хто виступає, організовує, підбурює, протестує або розповсюджує листи з метою зриву будь-якої частини виборчого процесу, може бути покараний позбавленням волі на строк від трьох до десяти років, а також штрафом.

Також зазначається, що будь-хто, хто погрожує, перешкоджає, зловживає або завдає серйозної шкоди співробітникам виборчої комісії, кандидатам чи виборцям, може бути засуджений до позбавлення волі на строк від трьох років до довічного ув'язнення.

Перепис населення

Перепис населення, проведений минулого року в рамках підготовки до виборів, не зміг зібрати дані про 19 мільйонів із 51 мільйона жителів країни, йдеться в попередніх результатах.

Унаслідок однієї з причин дефіциту даних вказані "серйозні обмеження у сфері безпеки", що вказує на те, наскільки обмеженим може бути охоплення виборів в умовах громадянської війни.