Фіцо заявив, що Британія втручалась у словацькі вибори на користь опозиції

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у вівторок звинуватив Велику Британію у впливі на парламентські вибори 2023 року з метою поліпшити результат опозиційної партії.

Як пише "Європейська правда", урядовець назвав дії Лондона "цілеспрямованим умисним діянням союзника з НАТО у співпраці з деякими словацькими журналістами та політичними діячами". Йдеться про нібито фінансування Сполученим Королівством кампаній інфлюенсерів щодо залучення молоді до участі у виборчому процесі.

У середу міністерство закордонних справ Словаччини викликає британського посла для з'ясування обставин справи. Втім у Лондоні вже встигли відкинути звинувачення, заявивши, що твердження Фіцо "абсолютно неправдиві", а будь-які виплати велися лише з метою підтримки демократичних процесів, незалежно від політичної підтримки.