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Фіцо заявив, що Британія втручалась у словацькі вибори на користь опозиції

У Сполученому Королівстві звинувачення відкидають.

Фіцо заявив, що Британія втручалась у словацькі вибори на користь опозиції
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у вівторок звинуватив Велику Британію у впливі на парламентські вибори 2023 року з метою поліпшити результат опозиційної партії.

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Як пише "Європейська правда", урядовець назвав дії Лондона "цілеспрямованим умисним діянням союзника з НАТО у співпраці з деякими словацькими журналістами та політичними діячами". Йдеться про нібито фінансування Сполученим Королівством кампаній інфлюенсерів щодо залучення молоді до участі у виборчому процесі. 

У середу міністерство закордонних справ Словаччини викликає британського посла для з'ясування обставин справи. Втім у Лондоні вже встигли відкинути звинувачення, заявивши, що твердження Фіцо "абсолютно неправдиві", а будь-які виплати велися лише з метою підтримки демократичних процесів, незалежно від політичної підтримки. 
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