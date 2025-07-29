Посли Бурунді, Гвінеї та Чаду в РФ відвідали окупований росіянами Крим. МЗС відреагувало

Українська сторона залишає за собою право вжити необхідних заходів у відповідь.

Міністерство закордонних справ рішуче засуджує незаконний візит до тимчасово окупованого Росією Криму послів Республіки Бурунді Жозефа Нкурунзіза, Республіки Гвінея Ньянкоя Хаби та Республіки Чад Адама Бешира Махамуда в Росії.

Про це йдеться в заяві МЗС України.

"Цей візит є кричущим порушенням міжнародного права, зокрема резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, включно з резолюцією 68/262 "Територіальна цілісність України", а також - законодавства України. Такі дії суперечать загальновизнаним принципам поваги до суверенітету та територіальної цілісності держав і підривають зусилля міжнародної спільноти, спрямовані на припинення російської агресії та відновлення всеохоплюючого, справедливого та сталого миру", - йдеться в повідомленні.

У МЗС зазначили, що Російська Федерація продовжує використовувати дипломатів третіх держав у цілях пропаганди та намагається створити ілюзію "визнання" незаконної окупації українського півострова.

"Закликаємо іноземних дипломатів суворо дотримуватися норм міжнародного права, поважати територіальну цілісність України в межах міжнародно визнаних кордонів та утримуватися від дій, що можуть бути розцінені як пряме чи опосередковане схвалення злочинів держави-агресора", - наголосили в МЗС.

МЗС України розраховує, що іноземні уряди нададуть належну оцінку діям своїх представників. Також українська сторона залишає за собою право вжити необхідних заходів у відповідь і ініціюватиме внесення згаданих осіб до санкційних списків.