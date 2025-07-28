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МЗС: місце Матвієнко –на лаві підсудних, а не на міжнародних конференціях

У МЗС запевнили, що продовжуватимуть невпинно працювати над поїздкою Валентини Матвієнко до Гааги.

МЗС: місце Матвієнко –на лаві підсудних, а не на міжнародних конференціях
Валентина Матвієнко

МЗС України відреагувало на візит підсанкційних російських парламентарів до Женеви. Там вони взяли участь у міжпарламентській конференції. Серед них голова ради Федеральних зборів Росії Валентина Матвієнко – вона в 2014 році ініціювала голосування за окупацію Криму РФ.

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“Місце Матвієнко - на лаві підсудних, а не на міжнародних конференціях. Її допуск до Женеви є ганебним і ніколи не мав статися. Геноцидна Матвієнко несе особисту відповідальність за злочин агресії та всі наступні звірства після публічного схвалення використання російських збройних сил на території України”. - написав речник МЗС України Георгій Тихий.

Українське зовнішньополітичне відомство закликало всіх учасників, які мають хоча б якусь самоповагу, уникати потиску руки Матвієнко, яка “залита українською кров’ю”.

У МЗС запевнили, що продовжуватимуть невпинно працювати над поїздкою Валентини Матвієнко до Гааги, де незабаром розпочне свою роботу Спеціальний трибунал за злочин агресії проти України.

  • СБУ повідомила про нову підозру голові верхньої палати Федеральних Зборів РФ Валентині Матвієнко. 
  • Раніше фігурантка отримала заочну підозру ще за двома статтями Кримінального кодексу України. Серед яких – підбурення до розв’язання та ведення агресивної війни.
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