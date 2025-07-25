Посли G7 вітають зобов'язання Зеленського швидко відновити та забезпечити незалежність антикорупційних органів

Посли країн “Великої сімки” відреагували на внесення Володимиром Зеленським до Верховної Ради законопроєкту щодо "посилення повноважень НАБУ і САП".

“Посли G7 вітають зобов'язання президента швидко відновити та забезпечити незалежність антикорупційних органів”, - йдеться у повідомленні.

Посли наголосили, що подальший прогрес у реформах боротьби з корупцією та верховенства права є вимогою українського суспільства, передумовою інтеграції до ЄС та ключовим для бізнес-клімату.

“Ми продовжимо уважно стежити за розвитком подій та чекаємо на швидке прийняття закону Верховною Радою”, - зазначили дипломати.

1/2 G7 Ambassadors welcome the President’s commitment to swiftly restoring and ensuring independence of anti-corruption agencies. Continued progress on anti-corruption and rule of law reforms is a demand of 🇺🇦 society, prerequisite for EU integration and key for business climate. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) July 25, 2025

Підпорядкування НАБУ і САП генпрокурору

Після дня масових обшуків у детективів, зокрема по справах про ДТП 2021 і 2023 років, на засіданні правоохоронного комітету ВР до законопроєкту, що ніяк не стосується НАБУ і САП, внесли правки. Ці правки передбачають право генпрокурора забирати в НАБУ справи, призначати прокурорів на власний розсуд і загалом роблять фактичним керівником його, а не керівника САП, якого обирають на конкурсі. Володимир Зеленський казав, що ці зміни треба для "очистки" від росіян НАБУ. Деякі звинувачення окремих співробітників стосувалися ймовірної роботи на ворога. Суд уже обрав запобіжні заходи двом співробітникам Бюро, яким інкримінують співпрацю з ворогом. Керівництво НАБУ запевняло, що воно готове до співпраці в питанні очищення своїх лав від ворожих "кротів".

Директор НАБУ Семен Кривонос сказав LB, що інформація про підготовку кампанії проти Бюро була ще місяць тому. І вже тоді було відомо, що можливі силові дії або зміни до законодавства.

Зміни ухвалили з порушенням регламенту, наголошував нардеп Ярослав Железняк. Вже того ж дня документ підписали і спікер Ради, і президент, і його одразу опублікували в газеті "Голос України". Тож він уже чинний.

Після масових протестів в різних містах, які президент у перший їх день в зверненні ніяк не прокоментував, влада пообіцяла внести зміни. Володимир Зеленський 23 липня анонсував новий законопроєкт, напрацьований спільно з главами НАБУ, САП і правоохоронних органів. Уже 24 липня його текст був готовий і його внесли до Верховної Ради. Він передбачає, що генпрокурор та його заступники не мають права давати вказівки прокурорам САП та здійснювати інші дії, які прямо стосуються реалізації прокурорами САП їхніх повноважень. Передати справи з НАБУ може тільки керівник САП, а не сам генпрокурор, і тільки через об'єктивні причини". В НАБУ і САП загалом законопроєктом задоволені.

Також у ВР внесений депутатський законопроєкт про скасування скандальних змін.

Голосувати за законопроєкт Володимира Зеленського мають наступного тижня.