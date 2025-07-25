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Зеленський дав завдання виробникам дронів-перехоплювачів забезпечити застосування 1000 БпЛА на добу

"Урядовці забезпечують контрактування, також постійно працюємо з партнерами, щоб дефіциту фінансування не було", - заявив глава держави.

Зеленський дав завдання виробникам дронів-перехоплювачів забезпечити застосування 1000 БпЛА на добу
виготовлення дронів-перехоплювачів
Фото: скриншот відео

Володимир Зеленський відвідав підприємство, де виготовляють дрони-перехоплювачі. Він дав завдання виробникам забезпечити можливість виготовлення стількох БпЛА, аби Україна змогла за потреби застосувати тисячу одиниць безпілотників.

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«Завдання для виробників поставлене чітке – це здатність України у визначений час застосувати щонайменше 1000 перехоплювачів на добу. Урядовці забезпечують контрактування, також постійно працюємо з партнерами, щоб дефіциту фінансування не було», - сказав глава держави.

Зеленський додав, що «український виробничий потенціал – це частина спільної сили європейців». 

  • Росія починає застосувати проти України до пів тисячі дронів. Наприклад, у ніч на 16 липня РФ атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер-М із Криму, а також 400-ми ударними безпілотниками типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків.
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