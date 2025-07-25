"Урядовці забезпечують контрактування, також постійно працюємо з партнерами, щоб дефіциту фінансування не було", - заявив глава держави.

Володимир Зеленський відвідав підприємство, де виготовляють дрони-перехоплювачі. Він дав завдання виробникам забезпечити можливість виготовлення стількох БпЛА, аби Україна змогла за потреби застосувати тисячу одиниць безпілотників.

«Завдання для виробників поставлене чітке – це здатність України у визначений час застосувати щонайменше 1000 перехоплювачів на добу. Урядовці забезпечують контрактування, також постійно працюємо з партнерами, щоб дефіциту фінансування не було», - сказав глава держави.

Зеленський додав, що «український виробничий потенціал – це частина спільної сили європейців».