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Росіяни атакували Харків. Постраждали люди, зокрема, дитина (оновлено)

Армія ворога атакувала керованою авіабомбою.

Росіяни атакували Харків. Постраждали люди, зокрема, дитина (оновлено)
наслідки російського обстрілу
Фото: Харківська ОВА

Сьогодні, 25 липня, російські війська атакували керованою авіабомбою Індустріальний район Харкова. Попередньо, російська бомба влучила у дах медичного закладу. Станом на 16:38 відомо про 17 постраждалих. 

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"Одна людина – співробітниця пошкодженого медзакладу – перебуває у лікарні. Решта постраждалих отримали всю необхідну допомогу і наразі не потребують госпіталізації", - заявив керівник ОВА Олег Синєгубов.

Шукають ще двох людей, які можуть бути під завалами. Про удар повідомили начальник ОВА Олег Синєгубов, міський голова Ігор Терехов та Суспільне.

Серед постраждалих є 12-річна дівчинка, вона зазнала гострої реакції на стрес. 

Наслідки російського удару
Фото: Харківська ОВА
Наслідки російського удару

Екстрені служби працюють на місці ударів. Постраждалим надається вся необхідна допомога.

За словами Терехова, є інформація про одного загиблого. Ворожий КАБ пошкодив приватний будинок, що неподалік лікувального закладу. Згодом він уточнив, що постраждали 9 приватних будинків та два авто.

Доповнення. Як повідомило Суспільне, удар прийшовся по туберкульозному диспансеру, де в момент влучання перебували 13 пацієнтів та 15 людей персоналу. Пошкоджений третій поверх та дах будівлі. Також перевіряють інформацію про загиблого. Імовірно, що людина, яка вважалася загиблою внаслідок влучання авіабомби, померла ще до російського удару. 

Наслідки російського удару
Фото: Харківська ОВА
Наслідки російського удару
Наслідки російського удару
Фото: Харківська ОВА
Наслідки російського удару

  • Вчора, 24 липня вдень, російські війська вдарили по центральній частині Харкова авіабомбами. Було декілька влучань: по цивільному підприємству та поблизу багатоповерхівки. Потерпіли понад 40 людей. 
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