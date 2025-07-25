Російська армія атакувала Безруки на Харківщині

Російські окупанти здійснили обстріл села Безруки Дергачівської громади Харківщини. Є пошкодження будинків.

Про це повідомляє начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

"Сьогодні об 11:25 окупанти вдарили по приватній забудові села Безруки, пошкодивши три будинки, господарчі споруди та цивільну автівку", — каже очільник МВА.

За словами Задоренка, люди, які у цей час перебували вдома, не постраждали. На місці події сталася незначна пожежа, яку вони власноруч швидко загасили.

За попередньою інформацією, удар було завдано реактивним боєприпасом. Наразі фахівці відповідних служб встановлюють його тип.