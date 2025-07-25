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Росіяни атакували Запорізький район, є поранений

Окупанти вдарили з артилерії по Веселянці.

Росіяни атакували Запорізький район, є поранений
Фото: Запорізька ОВА

Російські окупанти здійснили артилерійський обстріли по населеному пунткту Веселянка Запорізького району. 

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Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. 

"65-річного чоловіка поранено внаслідок ворожої атаки на Запорізькій район. росіяни здійснили артилерійський обстріл Веселянки. Пошкодили приватний будинок", — ідеться у повідомленні.

Постраждалий чоловік отримує всю необхідну медичну допомогу.

  • Упродовж доби окупанти завдали 428 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області. Відомо про постраждалих.
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