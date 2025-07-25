Росіяни атакували Запорізький район, є поранений

"65-річного чоловіка поранено внаслідок ворожої атаки на Запорізькій район. росіяни здійснили артилерійський обстріл Веселянки. Пошкодили приватний будинок", — ідеться у повідомленні.

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Окупанти вдарили з артилерії по Веселянці.

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