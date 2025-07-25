Росіяни атакували Запорізький район, є поранений

Російські окупанти здійснили артилерійський обстріли по населеному пунткту Веселянка Запорізького району.
Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"65-річного чоловіка поранено внаслідок ворожої атаки на Запорізькій район. росіяни здійснили артилерійський обстріл Веселянки. Пошкодили приватний будинок", — ідеться у повідомленні.
Постраждалий чоловік отримує всю необхідну медичну допомогу.
- Упродовж доби окупанти завдали 428 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області. Відомо про постраждалих.