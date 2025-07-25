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Український президент заявив про "рух" у напрямку прямих переговорів з Путіним

Він переконаний, що закінчення війни починатиметься з зустрічі лідерів. 

Український президент заявив про "рух" у напрямку прямих переговорів з Путіним
Докази передачі тіл окупантів
Фото: Офіс президента України

Головним досягненням переговорів, що відбулися в Стамбулі 23 липня, є домовленість про обмін 1200 військовополонених. Друге питання – це повернення політичних в'язнів та журналістів, повідомив президент Володимир Зеленський. На вчорашній зустрічі з журналістами він повідомив, що зараз триває робота над списками політичних в'знів.

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Цивільних обмінювати не можна. Йдеться саме про те, аби Росія їх відпустила. 

"Тому шукаємо зараз формат щодо списків. І з нашого боку, і з їх боку. Третє. Нам потрібно закінчення війни, яке починається, напевно, з зустрічі лідерів. По-іншому з ними не вийде. Потрібна адженда такої зустрічі – зустрічі на рівні лідерів. Питання в тому, що ми піднімаємо це питання публічно завжди. І вони зараз в розмові з нами почали про це говорити. Це вже рух в напрямку до якогось формату зустрічі", – сказав президент Володимир Зеленський. 

  • Україна наполягає на прямій зустрічі Путіна з Зеленським від найпершого раунду цьогорічних перемовин. Але Кремль натомість висуває нереалістичні ультиматуми.
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