Український президент заявив про "рух" у напрямку прямих переговорів з Путіним

Головним досягненням переговорів, що відбулися в Стамбулі 23 липня, є домовленість про обмін 1200 військовополонених. Друге питання – це повернення політичних в'язнів та журналістів, повідомив президент Володимир Зеленський. На вчорашній зустрічі з журналістами він повідомив, що зараз триває робота над списками політичних в'знів.

Цивільних обмінювати не можна. Йдеться саме про те, аби Росія їх відпустила.

"Тому шукаємо зараз формат щодо списків. І з нашого боку, і з їх боку. Третє. Нам потрібно закінчення війни, яке починається, напевно, з зустрічі лідерів. По-іншому з ними не вийде. Потрібна адженда такої зустрічі – зустрічі на рівні лідерів. Питання в тому, що ми піднімаємо це питання публічно завжди. І вони зараз в розмові з нами почали про це говорити. Це вже рух в напрямку до якогось формату зустрічі", – сказав президент Володимир Зеленський.