На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Хто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
ЕксклюзивХто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули й 17 отримали поранення

Загалом за добу росіяни 24 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 466 людей, у тому числі 23 дитини.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули й 17 отримали поранення
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули й 17 отримали поранення.

LB.UA - 16 років разом. Якість незмінна
Підтримайте нас!

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 24 липня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Костянтинівці. Ще 17 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 25 липня.

Покровський район. У Мирнограді поранено 3 людини. У Покровську пошкоджено будинок.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено багатоповерхівку і 5 гаражів, у Коров'єму Яру — 6 приватних будинків, у Зарічному — ще 2. У Костянтинівці 2 людини загинули і 14 поранені, пошкоджено 18 приватних будинків, 10 багатоповерхівок, адмінбудівлю, кав'ярню, 2 крамниці і 2 автівки.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 3 будинки.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies