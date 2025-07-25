Загалом за добу росіяни 24 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 466 людей, у тому числі 23 дитини.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули й 17 отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 24 липня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Костянтинівці. Ще 17 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 25 липня.

Покровський район. У Мирнограді поранено 3 людини. У Покровську пошкоджено будинок.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено багатоповерхівку і 5 гаражів, у Коров'єму Яру — 6 приватних будинків, у Зарічному — ще 2. У Костянтинівці 2 людини загинули і 14 поранені, пошкоджено 18 приватних будинків, 10 багатоповерхівок, адмінбудівлю, кав'ярню, 2 крамниці і 2 автівки.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 3 будинки.