Зеленський: на Сумському напрямку є покращення, умовний успіх для Росії – це Дніпропетровська область

Росія зараз на фронті не має серйозних проривів. Ситуація для українських захисників важка, але важкі і для окупантів, сказав президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 24 липня.

Він вважає, що в Росії воювати хоче тільки її керівництво. Там нарощують мобілізацію і збільшують тиск.

"Вони дійсно пробують зробити прорив. У них проривів серйозних немає. Вони розуміють, що отримають по шапці. І тому вони роблять більш військово-інформаційні операції. Як ситуація з Покровськом. Скільки разів зайшло ДРГ? Я розмовляю з військовим, зараз з Сирським. Каже, за цей час, 5-7 разів. Дві людини, шість людей. Був один раз, коли вони спробували закріпити 12 людей. Пробують зняти якесь відео: поставити прапор, зафільмували… і всі знищуються нашими захисниками", – сказав він.

На Сумському напрямку, за його словами, ситуація "набагато краща", ніж раніше.

"Всюди є тиск «русских». Покровський, Харківський напрямок, і Куп'янський. Наші хлопці стоять. Молодці. Для них умовний успіх – це Дніпровська область. Тому що вони з цього можуть робити інформаційні перемоги. Там така сама ситуація, як у Покровську. Вони заходять – там є поле. Все одно зайшли вони туди чи не зайшли. Там просто живого місця немає на цьому полі. Там ніхто не стоїть. Просто люди на відтяжці стоять і знищують все що можна. Я вважаю, що поки для них Суми – залишаються їх інтересом, Покровський напрямок – залишається, Дніпровську область – «дуже хочуть»", – сказав Зеленський.