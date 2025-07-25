У Запорізькій області унаслідок ворожих ударів поранені люди

У Запорізькій області унаслідок російських атак поранені люди. Про одну із постраждалих було відомо раніше, це 48-річна жінка у Оріхівській громаді області. Вранці начальник ОВА Іван Федоров повідомив, що через обстріл Степногірська важко поранена ще одна жінка. Їй 64 роки. Росіяни вдарили по житловій забудові з артилерії. Пошкоджені будинки.

Постраждалу евакуювали до медзакладу, їй надають всю необхідну допомогу. Стан постраждалої медики оцінюють як тяжкий.

Упродовж доби окупанти завдали 428 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області.

Війська РФ здійснили 10 авіаційних ударів по Гуляйполю, Залізничному, Малинівці, Білогірʼю та Успенівці.

305 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Нижню Хортицю, Привільне, Біленьке, Кам'янське, Гуляйполе, Малинівку, Щербаки, Преображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

7 обстрілів із РСЗВ накрили Камʼянське, Гуляйполе, Єгорівку та Щербаки.

106 артилерійських ударів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Малинівці, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новоандріївці.

Надійшло 53 повідомлення про руйнування квартир, приватних будинків, автівок, гаражів та об’єктів інфраструктури.