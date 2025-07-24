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Головне за четвер, 24 липня: атака на Сумщину, наслідки авіаудару по Харкову, 130 боєзіткнень

Бойові дії на Донеччині, 130 бойових зіткнень, ворожі обстріли, збій у Starlink, евакуація на Донеччині. Яким запам’ятається 1247-й день повномасштабної війни.

Головне за четвер, 24 липня: атака на Сумщину, наслідки авіаудару по Харкову, 130 боєзіткнень
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Компанія Starlink повідомила про збій у роботі.

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“Наразі у Starlink стався збій у роботі сервісу. Наша команда проводить розслідування”, - йдеться у повідомленні.

Цю інформацію підтверджують і українські військові, які вказують на проблеми у роботі сервісу.

“Starlink ліг по всьому фронту”, - написав командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 24 липня відбулося 130 бойових зіткнень.

Третина боєзіткнень (43) від початку доби відбулась на Покровському напрямку, на Лиманському напрямку відбулось 17 боєзіткнень.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 24 липня – в новині.

Сьогодні ввечері, 24 липня, російські війська атакували Зноб-Новгородську громаду Сумської області, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

“Унаслідок удару ворожого ударного БпЛА по одному з населених пунктів загинула 43-річна жінка”, - написав Григоров.

Він додав, що пізніше під час артилерійського обстрілу поранення отримала 60-річна мешканка селища.

Станом на 18 годину було відомо вже про 42 потерпілих унаслідок ворожого удару авіабомбами по центральній частині Харкова.

Госпіталізовані принаймні п'ятеро поранених, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Удар припав на Шевченківський район, повідомляв міський голова Ігор Терехов. Було пошкоджено 20 житлових будинків: 17 багатоповерхівок та три приватних домогосподарства в Шевченківському та Холодногірському районах. Вибуховою хвилею вибито не менше 612 вікон.

Удар також залишив вирву на дорожньому покритті. Згоріли сім автівок, ще 18 – пошкоджено. Руйнацій зазнав виробничий цех текстильного підприємства, адмінбудівля одного з комунальних підприємств та його складське приміщення.

У Донецькій області почалася примусова евакуація жителів із низки населених пунктів.

«Розпочинаємо евакуацію родин з дітьми у примусовий спосіб з міста Добропілля, сіл Ганнівка, Новий Донбас, Рубіжне Добропільської громади та сіл Добропілля, Надія, Новокриворіжжя, Новомар’ївка, Новофедорівка, Ракша Криворізької громади», - перелічив керівник ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, загалом у цих населених пунктах наразі орієнтовно перебувають 928 дітей. Філашкін закликав людей виїжджати з небезпечної зони.

Нідерланди та ще 40 країн ОБСЄ вимагають незалежного розслідування фактів катувань і жорстокого поводження Росії з українськими військовополоненими, заявив міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп.

За його словами, сторони ініціювали так званий «московський механізм» і хочуть притягти винних до відповідальності.

«Ініціюючи так званий «московський механізм», Нідерланди разом із партнерами сприяють встановленню правди й притягненню до відповідальності за воєнні злочини Росії в Україні», - ідеться в дописі Вельдкампа у соцмережі Х.

Докладніше – в новині.

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