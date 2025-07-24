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Віцепрем'єр Качка розповів єврокомісарці з питань розширення ЄС про закон Зеленського щодо НАБУ і САП

"Законопроєкт враховує зауваження експертної та міжнародної спільноти", - запевнив посадовець.

Віцепрем'єр Качка розповів єврокомісарці з питань розширення ЄС про закон Зеленського щодо НАБУ і САП
Тарас Качка
Фото: Макс Требухов

Віцепрем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка поінформував єврокомісарку з питань розширення ЄС Марту Кос про новий законопроєкт щодо НАБУ і САП.

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Про це йдеться в дописі Качки у соцмережі Х.

За словами віцепрем'єра, законопроєкт, який запропонував Володимир Зеленський, «має на меті забезпечити незалежність НАБУ та САП». 

«Законопроєкт враховує зауваження експертної та міжнародної спільноти. Україна залишається відкритою до діалогу з громадянським суспільством і партнерами на своєму шляху до ЄС. Підтвердив, що відданість України євроінтеграції та боротьбі з корупцією — непорушна», - запевнив Качка.

  • 24 липня Президент Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про "посилення повноважень НАБУ і САП". Згодом антикороргани оприлюднили спільну заяву,  в якій схвально відгукнулися про документ.
  • Це стало наслідком попереднього голосування парламенту за скандальний закон, який №12414, який обмежує незалежність антикорупційних органів. Після оперативного голосування глава держави так же оперативно його підписав.
  • У результаті партнери висловили стурбованість через такий розвиток подій. З’явилася також інформація про те, що закон може негативно вплинути на інвестиції в оборону, що неприпустимо під час виснажливої війни з РФ.
  • Після ухвалення закону №12414 відбулися масові протести у багатьох містах України.
  • Появі закону передували масові обшуки у детективів НАБУ, зокрема, по справах про ДТП 2021 і 2023 років. Тож на засіданні правоохоронного комітету ВР до законопроєкту, що ніяк не стосувався НАБУ і САП, внесли правки. Ці правки передбачають право генпрокурора забирати в НАБУ справи, призначати прокурорів на власний розсуд і загалом роблять фактичним керівником його, а не керівника САП, якого обирають на конкурсі. 
  • Зеленський казав, що зміни треба для "очистки" НАБУ від росіян. Деякі звинувачення окремих співробітників стосувалися ймовірної роботи на ворога. Днями суд брав запобіжні заходи двом співробітникам НАБУ, яким інкримінують співпрацю з ворогом. Керівництво бюро запевняло, що воно готове до співпраці в питанні очищення своїх лав від ворожих "кротів". 
  • Директор НАБУ Семен Кривонос також розповідав LB.ua, що інформація про підготовку кампанії проти Бюро була ще місяць тому. Докладніше читайте в матеріалі "Семен Кривонос: «Цей бій ще не програний»".
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