Віцепрем'єр Качка розповів єврокомісарці з питань розширення ЄС про закон Зеленського щодо НАБУ і САП

Віцепрем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка поінформував єврокомісарку з питань розширення ЄС Марту Кос про новий законопроєкт щодо НАБУ і САП.

Про це йдеться в дописі Качки у соцмережі Х.

За словами віцепрем'єра, законопроєкт, який запропонував Володимир Зеленський, «має на меті забезпечити незалежність НАБУ та САП».

«Законопроєкт враховує зауваження експертної та міжнародної спільноти. Україна залишається відкритою до діалогу з громадянським суспільством і партнерами на своєму шляху до ЄС. Підтвердив, що відданість України євроінтеграції та боротьбі з корупцією — непорушна», - запевнив Качка.