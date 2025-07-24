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Укрзалізниця посилює контроль документів під час посадки пасажирів у поїзди

На станціях вибірково працюватимуть групи воєнізованої охорони.

Укрзалізниця посилює контроль документів під час посадки пасажирів у поїзди
Ілюстративне фото
Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця посилює контроль документів під час посадки пасажирів у поїзди.

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Про це повідомила пресслужба УЗ.

"Останніми днями ми отримали низку звернень щодо неналежного контролю документів поїзними бригадами — зокрема, чи збігаються ім’я в квитку та у паспорті пасажира", - зазначили в УЗ.

Тепер на станціях вибірково працюватимуть групи воєнізованої охорони. Крім того, поїзні бригади отримали додаткові вказівки щодо ретельної звірки даних.

В УЗ зазначили, що мають низку інструментів контролю, які працюють понад два роки:

  •  для придбання квитків на популярні міжнародні рейси потрібна верифікація через Дію;
  •  сотні пасажирів із квитками на чуже ім’я вже не були допущені до поїздів;
  •  OLX блокує шахраїв, які намагаються перепродавати квитки - якщо бачите такі оголошення, повідомляйте УЗ

Укрзалізниця також продовжує виділяти резерв квитків для військовослужбовців, надавати пріоритет дитячим групам із прифронтових регіонів, а також - везти в своїх вагонах поранених, внутрішньо переміщених осіб та міжнародну дипломатію. 

"Не підтримуйте шахраїв — повідомляйте нам. Разом зробимо подорожі залізницею ще доступнішими!", - наголосили в УЗ.
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