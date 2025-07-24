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15 років тюрми отримав агент Росії, який вчиняв підпали на Буковині

Зрадником виявився 23-річний мешканець Сіверськодонецька, який після початку повномасштабної війни переїхав у Чернівецьку область.

15 років тюрми отримав агент Росії, який вчиняв підпали на Буковині
Ілюстративне фото
Фото: pixabay

За матеріалами Служби безпеки 15 років ув’язнення отримав зрадник, який на замовлення ФСБ вчиняв підпали у Чернівецькій області

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Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Головними "цілями", які перед агентом ставив ворог, були енергооб’єкти Укрзалізниці та автомобілі Сил оборони.

Зрадником виявився 23-річний мешканець Сіверськодонецька, який після початку повномасштабної війни переїхав на Буковину і почав шукати "легкі заробітки" у Телеграмі.  Згодом його завербували російські спецслужбісти. 

За вказівкою окупантів зрадник спочатку виконав "тестові" доручення, зокрема - малював провокаційні графіті на стінах будівель. Згодом він приступив до виконання основних завдань. Спершу він підпалив релейну шафу на залізничній лінії, а потім почав відстежувати і намагався знищити службовий автомобіль воїна ЗСУ.

В обох випадках чоловік фіксував загоряння на камеру для "звітності", сподіваючись отримати гроші від окупантів.

Контррозвідка СБУ затримала його, коли він спробував втекти з місця події після підпалу військового авто.

Суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу:  ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) і ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ).
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