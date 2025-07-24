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У Києві з 25 до 28 липня обмежать рух вантажівок через прогнозовану спеку

У ці дні в столиці очікується підвищення температури повітря понад 28°С та вище. 

У Києві з 25 до 28 липня обмежать рух вантажівок через прогнозовану спеку
Фото: Держпродспроживслужба

У Києві з 25 до 28 липня в Києві обмежуватимуть рух великовагового автотранспорту через прогнозовану спеку. 

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Про це повідомляє офіційний портал Києва. 

Час дії обмежень встановлюватимуть відповідно до температурного режиму. 

За прогнозами Укргідрометцентру, з 25 до 28 липня у столиці вдень очікується підвищення температури повітря понад 28°С та вище. 

Для збереження дорожнього покриття на вулицях і дорогах міста в цей період обмежать рух для транспортних засобів загальною вагою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т.  Дотримання цих обмежень контролюватиме патрульна поліція. Водіїв просять поставитися з розумінням до вимушених тимчасових незручностей.

Як відомо, такі зміни запроваджують відповідно до розпорядження КМДА від 07.07.2012 № 1173 "Про обмеження руху великовагового автотранспорту на вулицях і дорогах м. Києва у зв’язку з підвищенням температури повітря".

Нагадаємо, що червень у Києві був холоднішим за норму із середньою температура повітря +19,1 °С. 
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