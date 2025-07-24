Міненерго: ворог здійснив масований обстріл однієї з ТЕС, енергетики працюють над ліквідацією наслідків

Ворог здійснив масований обстріл однієї з ТЕС, повідомило Міненерго.

Відомство зазначає, що атакована станція не має жодного стосунку до військових обʼєктів. Такі цілеспрямовані атаки є черговим доказом терору та геноцидальної політики агресора. Це чергова спроба залякати українців і позбавити нас світла та тепла.

Енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Нагадаємо, напередодні Укрзалізниця заявила, що вночі її енергетична інфраструктура зазнала атаки дронів у двох регіонах. Зі свого боку, Міненерго повідомило, що вночі ворог вдарив по одному з обʼєктів “Сумиобленерго”, для частини споживачів діють обмеження.