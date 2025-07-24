Унаслідок російських ударів на Харківщині троє людей загинули і ще 5 – постраждали

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківської області. Три людини загинули, 5 – постраждали.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

У с. Підлиман Борівської громади загинули 36-річний і 55-річний чоловіки та 55-річна жінка. У с. Петропавлівське Великобурлуцької громади постраждав 61-річний чоловік, а в Куп'янську – 79-річний і 70-річний чоловіки, 75-річна і 49-річна жінки.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

5 КАБ;

10 БпЛА типу «Герань-2»;

4 fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Слатине), гараж (с. Козача Лопань);

у Куп'янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Курганне), багатоповерховий будинок (м. Куп'янськ);

у Ізюмському районі пошкоджено господарчі споруди непрацюючої ферми (с. Липчанівка), приватний будинок (с. Підлиман);

у Чугуївському районі пошкоджено скління вікон 3 двоповерхових будівель і 2 господарчих споруд (с. Мартове);

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 10 разів марно намагався просунутися в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Дворічна та в напрямку Петро-Іванівки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Степової Новоселівки, Борівської Андріївки, Голубівки, Загризового, Новоплатонівки.