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Унаслідок російських ударів на Харківщині троє людей загинули і ще 5 – постраждали

Ворожих атак зазнали 9 населених пунктів області.

Унаслідок російських ударів на Харківщині троє людей загинули і ще 5 – постраждали
Наслідки російського удару
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківської області. Три людини загинули, 5 – постраждали.

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Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов. 

У с. Підлиман Борівської громади загинули 36-річний і 55-річний чоловіки та 55-річна жінка. У с. Петропавлівське Великобурлуцької громади постраждав 61-річний чоловік, а в Куп'янську – 79-річний і 70-річний чоловіки, 75-річна і 49-річна жінки. 

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 5 КАБ;
  • 10 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 4 fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Слатине), гараж (с.  Козача Лопань);
  • у Куп'янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Курганне), багатоповерховий будинок (м. Куп'янськ);
  • у Ізюмському районі пошкоджено господарчі споруди непрацюючої ферми (с. Липчанівка), приватний будинок (с. Підлиман); 
  • у Чугуївському районі пошкоджено скління вікон 3 двоповерхових будівель і 2 господарчих споруд (с. Мартове); 

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 10 разів марно намагався просунутися в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Дворічна та в напрямку Петро-Іванівки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Степової Новоселівки, Борівської Андріївки, Голубівки, Загризового, Новоплатонівки.
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