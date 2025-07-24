У Київській області запрацювала диференційована повітряна тривога: що це означає?

У Київській області відсьогодні запрацювала диференційована повітряна тривога. Її сигнал лунатиме лише в тих районах, де є реальна загроза і зафіксовані ворожі цілі.

Систему вже протестували вночі спільно з Повітряними силами й рятувальниками. Вона спрацювала коректно, повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник у Telegram.

"Це не просто технічне оновлення, а впровадження принципу адресного оповіщення, що відповідає вимогам часу для підтримки роботи бізнесу, навчального процесу в освітніх установах та решти сфер, що стосується війна – всіх", – прокоментував він.