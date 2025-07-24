Оборонці ліквідували 1050 окупантів упродовж доби

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.07.25 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1050 російських солдатів, 5 ворожих танків, 10 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи та 96 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Від початку вторгнення армія РФ втратила близько 1 046 270 осіб.

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