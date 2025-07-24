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Оборонці ліквідували 1050 окупантів упродовж доби

Від початку вторгнення армія РФ втратила близько 1 046 270 осіб.

Оборонці ліквідували 1050 окупантів упродовж доби
Фото: скріншот з відео

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1050 російських солдатів, 5 ворожих танків, 10 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи та 96 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

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Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.07.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1046270 (+1050) осіб 
  • танків – 11046 (+5) од
  • бойових броньованих машин – 23047 (+10) од
  • артилерійських систем – 30746 (+24) од
  • РСЗВ – 1446 (+0) од
  • засоби ППО – 1199 (+0) од
  • літаків – 421 (+0) од
  • гелікоптерів – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47638 (+86)
  • крилаті ракети – 3533 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 56137 (+96)
  • спеціальна техніка – 3935 (+0).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.
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