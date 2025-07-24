Оборонці ліквідували 1050 окупантів упродовж доби

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1050 російських солдатів, 5 ворожих танків, 10 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи та 96 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.07.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1046270 (+1050) осіб
- танків – 11046 (+5) од
- бойових броньованих машин – 23047 (+10) од
- артилерійських систем – 30746 (+24) од
- РСЗВ – 1446 (+0) од
- засоби ППО – 1199 (+0) од
- літаків – 421 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47638 (+86)
- крилаті ракети – 3533 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 56137 (+96)
- спеціальна техніка – 3935 (+0).
Дані уточнюються.